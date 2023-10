Xbox Series S: la cucciola di casa Microsoft da non farsi sfuggire!

Xbox Series X e Xbox Series S sono le console per videogiochi prodotte da Microsoft annunciate come successori di Xbox One durante l’E3 2019 sotto il nome di Project Scarlett, sono state commercializzate in tutto il mondo a partire dal 10 novembre 2020. Fanno parte della nona generazione di console insieme a PlayStation 5. Oggi puoi prenderla 261,99 euro su Amazon!

Xbox Series S: le caratteristiche tecniche

Xbox Series S è la console di casa Microsoft più piccola ed elegante di sempre! La quale punta tutto sul digitale: potrai giocare senza disco. Nella confezione troverai: console Xbox Series S, Controller Wireless per Xbox, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione. Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato.

Grazie alla retrocompatibilità potrai giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio. Ecco le principali caratteristiche tecniche della console:

CPU 8x Core AMD Zen 2 @ 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT)

Graphics processing unit AMD Radeon™ RDNA 2, 20 CU attive

Frequenza fissa a 1,565 GHz Performance complessiva dichiarata: 4 TeraFLOPS

Memoria 10 GB RAM GDDR6

System Bandwidth: 8GB a 224GB/s e 2GB a 56GB/s

Unità disco Non presente, supporto per i soli titoli digitali

Archiviazione SSD NVMe Interno da 512 gigabyte, velocità in lettura: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (compressa, con hardware decompression block custom)

Slot per SSD e HDD esterni identici a Series X

Target Performance (In-game) 1080p e 60 fps

Fino a 4K upscalato o 120 fps

Larghezza: 6,5 cm

Profondità: 15,1 cm

Altezza: 27,5 cm

Peso: 1,94 kg

