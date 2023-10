XBOX SERIES S: la console di Microsoft in OFFERTA su Amazon

Dopo diversi anni di difficoltà a causa della pandemia, finalmente è possibile acquistare le console di nuova generazione in totale comodità, senza dover ricorrere a inutili bagarinaggi. Nel caso di Microsoft, per esempio, è disponibile una console di nuova generazione che presenta un costo decisamente ridotto rispetto alla sua “sorella maggiore”, pur consentendo di giocare tranquillamente ai videogiochi del momento. Stiamo parlando ovviamente di Xbox Series S, che giusto oggi Amazon ha ben deciso di proporti in offerta al sensazionale prezzo di soli 324 euro, con più di 25 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla casa di Redmond.

Xbox Series S: entra nel mondo Microsoft

Xbox Series S rappresenta a tutti gli effetti il più semplice e immediato accesso alla nuova generazione di videogiochi secondo Microsoft: grazie a questa console puoi infatti finalmente avere accesso alle più famose esclusive di Microsoft, con titoli quali Halo, Gears of Wars, Flight Simulator o il più recente titolo di corse simulato Forza Motorsport, in base ai tuoi gusti personali.

Grazie alla tecnologia Quick Resume, poi, hai dei tempi di caricamento davvero fulminei, che ti permettono in particolare di cominciare a giocare appena accendi la console. La console si basa solo ed esclusivamente sul digital-delivery, permettendoti di scaricare centinaia e centinaia di videogiochi, cui potrai accedere immediatamente. Tutto questo è consentito dall’ampissimo SSD da ben 1 terabyte, all’interno del quale potrai inserire tantissimi titoli.

La fluidità dei videogiochi di ultima generazione poi è garantita dal processore a 4 teraflop, che permette di arrivare fino a 120 frame al secondo, un parametro davvero fondamentale e importante soprattutto se giochi a sparatutto in prima persona molto dinamici come Call of Duty o Battlefield. Sottoscrivendo l’abbonamento a Xbox Game Pass, poi, hai l’accesso a migliaia di titoli dei più disparati generi, in base ai tuoi gusti e preferenze personali, riuscendo a giocare sin dal lancio le migliori esclusive Microsoft.

In definitiva, a poco più di 320 euro hai la possibilità di portarti a casa la console di nuova generazione di casa Microsoft, che ti permetterà di accedere in men che non si dica a tutte le sue principali esclusive: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di cogliere l’occasione acquistando Xbox Series S in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

