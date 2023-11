Xbox Series X in bundle con Call of Duty MWIII e Diablo IV in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente la disponibilità delle console di nuova generazione è tornata ai livelli di normalità di un tempo. Come molti di voi ben sapranno novembre è un mese davvero ricco per i videogiochi. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il bundle Xbox Series X con Call of Duty Modern Warfare 3 e Diablo IV in offerta al sensazionale prezzo di soli 509 euro, con un ottimo sconto di 56 euro rispetto all’originale prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

Xbox Series X: la console Xbox più potente di sempre

Partiamo innanzitutto dalla console Xbox Series X, che rappresenta un netto salto in avanti rispetto alla precedente generazione. La console è infatti compatibile con la risoluzione 4K, e puoi quindi collegarla tramite cavo HDMI alla tua smart TV 4K, in modo tale da godere al massimo di ogni dettaglio dei videogiochi del momento.

Molto apprezzata la presenza dell’SSD, che presenta dei tempi di gran lunga ridotti (sia in lettura che in scrittura) rispetto ai vecchi hard disk tradizionali: avrai dunque la possibilità di catalogare decine e decine di videogiochi in digital delivery, che saranno dunque raggiungibili in ogni momento della giornata.

Grazie al processore con 12 teraflop di potenza, poi, questa console è più potente che mai: essa supporta infatti la nuovissima tecnologia DirectX Ray Tracing, che permette di godere di un’illuminazione fotorealistica mai vista prima nei videogiochi.

Assieme alla console trovate poi Call of Duty Modern Warfare 3, l’ultima fatica di Sledgehammer Games, perfetto se sei un appassionato di sparatutto in prima persona. Il titolo si compone, come da tradizione della serie, di una campagna da giocare in singolo, corredata poi da una ricca offerta multiplayer, sia locale che online, in modo da prender parte a divertenti e adrenalinici deathmatch a squadre.

Per non parlare di Diablo IV, lo splendido GDR di Blizzard Entertainment, disponibile al download in digital delivery tramite un codice contenuto all’interno del bundle.

In definitiva, a poco più di 500 euro hai la possibilità di portarti la console di nuova generazione di Microsoft assieme a due dei migliori titoli di quest’anno, perfetti per gli appassionati di sparatutto e giochi di ruolo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare il bundle Xbox Series X con Call of Duty Modern Warfare 3 e Diablo IV in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.