Xiaomi 12 Lite 5G con 50 EURO DI SCONTO è il re della fascia media

Xiaomi 12 Lite 5G è senza ombra di dubbio un BEST BUY della fascia media, un telefono tutto fare ma dalle caratteristiche tecniche decisamente elevate, che ha non ha nulla dai invidiare ai più blasonati modelli made in Korea. Lo troviamo oggi in super sconto a 325,49€, ben 50 euro in meno rispetto al prezzo base. A questa cifra, e con tutto quello che c’è sotto la scocca, sarebbe un vero peccato non comprarlo. Venduto e spedito da Amazon.

Un telefono solido e affidabile

Xiaomi 12 Lite 5G viene venduto ad un prezzo da fascia media, ma le caratteristiche tecniche gridano tutt’altro. Se non è fascia alta poco ci manca.

Andando nel dettaglio abbiamo 8 giga di RAM e 128 giga di memoria. Memorie piuttosto veloci, a tutto vantaggio della fluidità con zero lag rilevati. Niente male insomma.

Lo schermo è AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel ovvero FullHD. Anche qui troviamo un compromesso da fascia media, schermo di grande qualità e alta risoluzione, non altissima. Ma detto fra noi a cosa serve il 4K su un telefono?

Risoluzione a parte lo schermo è decisamente luminoso, si legge bene anche all’aperto, mentre la fluidità può essere impostata sul valore massimo di 120 Hz.

Sotto il cofano abbiamo Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L, una CPU veloce che muove il telefono senza nessun tentennamento di sorta, con zero caricamenti. Non dobbiamo sottovalutare quindi la scelta di Xiaomi di inserire un cuore di qualità in questo smartphone che sfiora la fascia alta a tutti gli effetti.

E le foto?

Va bene i tecnicismi tecnologici ma le foto come vengono?

Abbiamo 3 ottiche differenti, con quella principale da 108 megapixel che si dimostra senza ombra di dubbio migliore rispetto a quella proposta in alternative ben più blasonate e costose. Davvero un bel risultato che fa onore alla casa cinese. Sul fronte video possiamo “solo” fare video in 4K a 30 frame al secondo. Pura fascia media in questo caso, ma nulla di cui dobbiamo preoccuparci troppo no?

Da ultimo troviamo una batteria da 4300 mAh e soprattutto una ricarica rapida da 67 Watt per ricaricare il 50% della batteria in soli tredici minuti.

BEST BUY assoluto quindi, da non lasciarsi scappare a 325,49€.

