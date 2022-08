Xiaomi 12 Pro: sconto di oltre 150 euro su Amazon

Tutta la famiglia dei top di gamma di quest’anno, di casa Xiaomi, è in offerta su Amazon. Vi abbiamo già parlato del più piccolo flagship killer: Xiaomi 12 X. Adesso è il momento di parlarvi del fratello maggiore Xiaomi 12 Pro, che in offerta assurda su Amazon a soli 929,90 €. Lui è il flagship definitivo, alte prestazioni, design e materiali mozzafiato e un prezzo che grazie a questo sconto diventa davvero irresistibile. Stiamo parlando di oltre 150 euro di risparmio.

Il top di gamma Xiaomi scontato su Amazon

Sotto al telaio pulsa il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Grazie a lui il dispositivo stabilisce il livello per l’informatica di prossima generazione con un processo tecnologico all’avanguardia a 4 nm. In termini di rendering grafico e di efficienza energetica, questo device è nettamente superiore rispetto al passato. Xiaomi 12 Pro ha un comparto fotografico di tre camere all’avanguardia, tra cui una lente principale da 50 MP con l’ottimo sensore Sony IMX707. Inoltre qui troviamo un bellissimo display AMOLED da 6,73” con risoluzione WQHD+, che guadagna un’eccezionale valutazione A+ da DisplayMate. Il campionamento colore è a 10 bit e con il supporto della tecnologia Dynamic 120Hz LTPO e Micro Lens, questo dispositivo raggiunge un delicato equilibrio come un display dai colori brillanti. Tale esperienza visiva è anche completata da un’esperienza audio eccezionale che copre una gamma sorprendente di suoni, merito anche della tecnologia Dolby Atmos.

Xiaomi 12 Pro è dotato di una batteria da 4.600 mAh e della straordinaria tecnologia di ricarica veloce a 120 W, quindi avrete sia un’autonomia eccezionale per arrivare a fine serata con questo top di gamma, sia la sicurezza di poter ricaricare il dispositivo in tempi record. Ancora non lo avete comprato? Correte perché offerte del genere non bisogna farsele scappare. Potete acquistare il nuovo Xiaomi 12 Pro su Amazon a soli 929,90 €. Inoltre potete scegliere il colore che più vi piace tra: nero, rosa e blu, perché sono tutti e tre scontati allo stesso prezzo. Affrettatevi! Questo smartphone sta andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.