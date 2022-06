Xiaomi 12X scende sotto i 500€: fallo tuo ADESSO

Uno degli smartphone di fascia medio alta più interessante di sempre è lo Xiaomi 12X. Parliamo di un telefono potentissimo della compagnia cinese, rilasciato nel dicembre dello scorso anno in Cina e in Europa e nel resto del mondo a partire da marzo 2022.

Oggi lo troviamo su Amazon ad un prezzo veramente speciale: solo 498,00€. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un risparmio pari al 9% sul prezzo di listino. Il terminale infatti, è un’ammiraglia economica davvero intrigante, caratterizzata da un design meraviglioso e alla moda e da funzionalità di punta.

Xiaomi 12X: mediogamma con stile, prezzo low cost

Inutile prenderci in giro: spesso i top di gamma sono anche sopravvalutati per quello che possono fare. Non tutti riescono a tirare fuori tutto il potenziale di questi dispositivi moderni ed ecco quindi che la categoria dei flagship killer prende sempre più piede il mercato internazionale. Xiaomi 12X non è esente da tutto ciò.

A bordo troviamo il processore Snapdragon 870 di qualcomm di ultima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, più che necessari per tutte le applicazioni, fotografie e video in 4K che potreste allocare nello storage del device. Ricordiamo poi che ha una back cover Estremamente elegante, satinata e piacevole al tatto così com’è la vista.

Anche il comparto fotografico è d’eccellenza, grazie alla fotocamera da 50 megapixel e alle lenti aggiuntive che permettono di realizzare scatti e video super creativi.

La batteria da 5000 mAh garantisce un giorno e mezzo di uso intenso con una singola carica. A nostro avviso, la cella energetica presente a bordo di questo telefono, abbinata ad un processore poco esosa in termini energetici, supera di gran lunga, in termini di autonomia parliamo, le performance dello Xiaomi 12.

In mano si tiene benissimo, visto che il suo schermo, quindi la sua dimensione complessiva, è di 6,1“. Sottile e leggero, pesa solo 170 g. Condivide il medesimo display eccellente del fratello e avente lo Snapdragon 8 Gen 1.

A soli 498,00€ è un’occasione da non lasciarvi sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte.