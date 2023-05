Xiaomi 13 il top di gamma ad un prezzo mai visto!

Xiaomi 13 è uno smartphone Premium in tutte le sue componenti dal design alle fotocamere Leica, passando per i materiali costruttivi di pregio al processore che emana forza bruta e prestazioni top. Una vera bomba, una scheggia che non teme confronti che oggi possiamo acquistare nella versione 8 giga di ram e 256 giga di spazio di archiviazione a soli 739 euro, grazie ad un taglio netto del 17% sul prezzo di partenza. Davvero un’offerta coi fiocchi che tutti gli utenti Android non dovrebbero lasciarsi scappare assolutamente.

Prestazioni top e prezzo da sballo!

Il design dello Xiaomi 13 è elegante e moderno, caratterizzato da una scocca realizzata in vetro e alluminio che gli conferisce un aspetto raffinato, e anche sicuro visto che gode poi di certificazione IP68 per acqua e polvere. Xiaomi 13 è dotato di un display AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz con una risoluzione di 2400×1800, che adotta il nuovo materiale E6 per immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto. La qualità dello schermo è quindi sbalorditiva, colori accesi, alto dettaglio e immagini nitidissime anche all’aperto sotto il sole.

Il cuore di Xiaomi 3 è davvero top di gamma. Abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core da 3,2 GHz con GPU Adreno 740 e processo produttivo a 4 nanometri. Scordatevi quindi lag e rallentamenti, il multitasking più spinto è pane quotidiano per Xiaomi 13. Se poi volete giocarci avrete tra le mani uno smartphone che sembra fatto apposta per i veri gamer.

Sul versante fotografico l’eccellenza è certificata senza paura di essere smentiti. Xiaomi 13 è dotato di una tripla fotocamera realizzata insieme a Leica, con tanto di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale. L’obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini. Siamo davvero al top, non ci sono smartphone uguali con fotocamere del genere.

Design elegante, componentistica Premium per prestazioni top, un vero e proprio top di gamma questo Xiaomi 13. Amazon ce lo propone oggi con un prezzo, 739 euro, a cui è impossibile resistere visto lo sconto del 17%. Compratelo ora prima che l’offerta termini!

