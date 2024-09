Xiaomi 14T e 14T Pro: il design è senza segreti (FOTO)

Sappiamo da tempo dell’arrivo della serie Xiaomi 14T, grazie a una serie di fughe di notizie. Ora, nuove immagini promozionali confermano le specifiche e suggeriscono una possibile collaborazione con Google per funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Xiaomi 14T e 14T Pro: tutto quello che c’è da sapere

Come previsto, Xiaomi 14T Pro sarà equipaggiato con il potente chipset MediaTek Dimensity 9300+ 5G. Sarà inoltre affiancato dai chip proprietari del marchio cinese, il Surge P2 e G1, che gestiranno la batteria da 5.000 mAh. Le immagini promozionali rivelano che la batteria può essere caricata dallo 0 al 100% in soli 19 minuti, grazie alla ricarica rapida da 120W. Per chi preferisce la ricarica senza cavi, pare che sia disponibile anche la wireless charging da 50W.

Per quanto riguarda la fotocamera, il modello Pro sarà dotato di una lente principale da 50MP con un sensore Light Fusion 900 e un obiettivo Leica Summilux con apertura f/1.6. A completare il comparto fotografico ci saranno una camera ultragrandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 50MP. I selfie e le videocall saranno gestite da una fotocamera frontale da 32MP. Il display offrirà un refresh rate di 144Hz, con l’intelligenza artificiale integrata, anche se il ruolo esatto dell’AI nelle prestazioni del display rimane per ora un mistero. Le immagini mostrano anche l’integrazione con Google Gemini.

Dulcis in fundo, riceverà la certificazione IP68, che lo renderà resistente alla polvere e all’acqua. Insieme al modello Pro, sarà lanciato anche lo Xiaomi 14T nella versione standard. Quest’ultimo dovrebbe avere un display da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712×1220p), una densità di pixel di 446 ppi e un refresh rate di 144Hz. Sotto il cofano, dovrebbe montare un processore Dimensity 8300-Ultra, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Arriverà con Android 14 preinstallato e sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Anche questo modello avrà certificazione IP68 e peserà 195 grammi.