Xiaomi 14T Pro: il debutto è alle porte

Il Xiaomi 14T Pro dovrebbe essere lanciato a settembre, in linea con l’uscita del Xiaomi 13T Pro dell’anno scorso. Recentemente, il sito PassionateGeekz ha anche pubblicato un rendering del dispositivo, mostrando un design aggiornato per l’isola delle fotocamere.

Xiaomi 14T Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Il Xiaomi 14T Pro sembra avere tre fotocamere posteriori, come il suo predecessore. Tuttavia, le lenti e il modulo flash sono ora disposti in una configurazione quadrata, a differenza del layout triangolare del Xiaomi 13T Pro. Il marchio Leica è stato spostato al centro, invece di essere posizionato in basso a sinistra nell’isola. Il rendering mostra inoltre un design più semplice, con bordi meno complessi rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il lato frontale, si nota una linea molto simile a quella del predecessore, con bordi leggermente più sottili. Anche il posizionamento del logo Xiaomi sul retro e dei pulsanti sui lati sembra rimanere identico al modello precedente.

Secondo una precedente fuga di notizie, il sistema fotografico utilizzerà le lenti LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH. La camera principale dovrebbe adottare un sensore Light Fusion 900 da 1/1.31″.

La versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria del Xiaomi 14T Pro dovrebbe costare circa 899,00€, mentre la versione da 12 GB + 256 GB del modello standard, il Xiaomi 14T, è prevista a un prezzo di circa 649,00€. Sebbene non siano ancora chiare le opzioni specifiche di archiviazione e memoria, sappiamo che il modello standard e quello Pro saranno alimentati rispettivamente dai chip Dimensity 8300-Ultra e Dimensity 9300+.

Ad oggi il modello Pro ha già ricevuto la certificazione NBTC ed è apparso su Geekbench. Si dice che il telefono avrà un display da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e supporterà un refresh rate di 144Hz, lo stesso del predecessore, ma con una luminosità massima più alta (4000 nits contro 2600 nits). Al suo interno, troveremo una batteria da 5000 mAh e sarà anche certificato IP68 per resistere alla polvere e all’acqua.