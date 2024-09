Xiaomi 15 Pro: tutto pronto per il lancio ufficiale

Il nuovo flagship Xiaomi 15 Pro ha superato la certificazione 3C. Dopo il modello Xiaomi 15, anche il modello Pro ha ottenuto la certificazione dal suddetto portale, indicando che i dispositivi verranno presentati a breve. La serie di top di gamma in questione sarà lanciata in ottobre, subito dopo che Qualcomm avrà svelato il nuovo Snapdragon 8 Gen 4.

Xiaomi 15 Pro: cosa aspettarci dal nuovo top di gamma?

Lo Snapdragon 8 Gen 4 è il SoC di punta di Qualcomm e Xiaomi sarà la prima azienda a utilizzarlo. Nel frattempo, la serie Xiaomi 15 supporterà la ricarica rapida a 90W. Questo rappresenta una riduzione significativa rispetto al supporto per la ricarica rapida a 120W del modello Xiaomi 14 Pro. Tuttavia, si ritiene che il marchio possa compensare questa riduzione ottimizzando i tempi di ricarica.

Oltre alla serie Xiaomi 15, l’azienda è impegnata nello sviluppo di HyperOS 2 e di un primo smartphone tri-fold. Nonostante il lavoro su diversi progetti, la compagnia cinese continua a svolgere regolarmente test di controllo qualità sui propri dispositivi. Ora, il Xiaomi 15 Pro ha superato con successo la certificazione 3C e il numero di modello è esattamente lo stesso di quello trapelato in precedenza: 2410DPN6CC. Si conferma che il suddetto flagship supporterà la ricarica rapida a 90W, come il Redmi Note 14 Pro+. Per qualche motivo, il produttore cinese ha deciso di ridurre il livello di ricarica rapida nei suoi nuovi dispositivi di generazione. Il precedente Xiaomi 14 Pro, giusto per ricordarlo, supportava la ricarica rapida a 120W.

Oltre a queste novità, la serie Xiaomi 15 sarà dotata della skin HyperOS 2.0 basata su Android 15. Attualmente, Xiaomi ha rilasciato la versione beta avanzata di HyperOS, che è una sorta di anteprima di HyperOS 2.0. Questo sistema operativo è molto atteso dagli utenti Xiaomi, e il suo lancio ufficiale, previsto per ottobre, è ormai vicino. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito; il debutto europeo dovrebbe avvenire invece, nei primi mesi del 2025.