Xiaomi 15 Ultra: svelate le specifiche tecniche complete?

Le specifiche della fotocamera del nuovo flagship Xiaomi 15 Ultra sono appena state rivelate online, e sembra che il terminale possa includere un obiettivo periscopico telefoto da 200 MP. Il noto tipster Digital Chat Station ha recentemente rivelato dettagli chiave su un prossimo dispositivo di punta, che si pensa essere proprio il Xiaomi 15 Ultra. Atteso per il lancio nel primo trimestre del prossimo anno, questo dispositivo rappresenterà probabilmente l’offerta più avanzata dell’OEM cinese, proseguendo l’eredità del Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra: tutto quello che sappiamo

Secondo le indiscrezioni, il Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un sistema a quattro fotocamere, con tre obiettivi da 50 MP e uno straordinario obiettivo telefoto da 200 MP. Il punto forte di questo smartphone sarà il suo comparto fotografico. L’obiettivo telefoto da 200 MP sarà probabilmente una lente periscopica, che supporterà non solo le tradizionali capacità di zoom, ma anche modalità telefoto in condizioni di scarsa illuminazione e macro ultra-telefoto. Questo renderà il terminale in questione un dispositivo ideale per gli appassionati di fotografia.

Sebbene i dettagli specifici dei sensori da 50 MP non siano ancora stati confermati, si prevede che il sensore principale sarà molto grande, probabilmente superiore a 1 pollice, mantenendo la tendenza di Xiaomi a utilizzare sensori di grandi dimensioni nei suoi dispositivi di fascia alta.

Per fare un confronto, il Xiaomi 14 Ultra è dotato di un sistema a quattro fotocamere, con una fotocamera principale da 50 MP e un sensore Sony LYT-900 da 1″, apertura variabile f/1.63 ~ f/4, Hyper OIS e lenti Leica Summilux. La configurazione comprende anche un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP.

Si vocifera che il Xiaomi 15 Ultra possa utilizzare il sensore HP3 di Samsung per il suo obiettivo telefoto da 200 MP, che potrebbe offrire fino a 10x di zoom ottico. Oltre al comparto fotografico, si prevede che il Xiaomi 15 Ultra offrirà prestazioni di punta con il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 4, abbinato a un massimo di 24 GB di RAM e una batteria da 6.200 mAh.

Esteticamente, il device potrebbe avere un display 2K con micro-curvatura su tutti i lati e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo. Sarà disponibile in tre finiture: pelle, fibra di vetro o ceramica.