Xiaomi: cosa aspettarci dalla nuova HyperOS 2.0?

Xiaomi non ha ancora rivelato ufficialmente le novità della skin HyperOS 2.0, ma grazie a diverse fughe di notizie, abbiamo già qualche dettaglio. La nuova versione potrebbe permettere agli utenti di rilevare telecamere nascoste utilizzando segnali WLAN. Se questa funzione fosse confermata, i dispositivi del marchio potrebbero offrire un vantaggio significativo in termini di privacy e sicurezza personale rispetto ai concorrenti.

Xiaomi: le funzionalità della HyperOS 2.0

Alcuni screenshot trapelati suggeriscono che HyperOS 2.0 potrebbe introdurre una nuova schermata delle Impostazioni ridisegnata. Al posto delle attuali sezioni separate da linee sottili, il nuovo design potrebbe proporre un’esperienza a “schede”. Dal momento che Xiaomi ha mantenuto lo stesso design per l’app delle Impostazioni per quasi un decennio, questo cambiamento sarebbe molto apprezzato dai fan del marchio. La nuova schermata delle Impostazioni sarà più moderna e non solo offrirà un’estetica migliore, ma garantirà anche una navigazione più fluida e intuitiva.

Un’altra novità di HyperOS 2.0 potrebbe essere il supporto fino a 16 GB di memoria virtuale, con un’impostazione predefinita di 6 GB. Tuttavia, non tutti i terminali di Xiaomi potranno sfruttare 16 GB di RAM virtuale a causa delle limitazioni hardware, quindi questa funzione sarà probabilmente disponibile solo sui telefoni di fascia alta con molta memoria disponibile.

Si dice anche che la compagnia cinese stia lavorando per permettere agli utenti di disattivare l’editor dello schermo di blocco in HyperOS 2.0. Per chi non lo sapesse, l’editor dello schermo si attiva tenendo premuto uno spazio vuoto sulla schermata di blocco. Con la nuova versione, chi non apprezza questa funzione potrà probabilmente disattivarla tramite l’app Impostazioni.

Oltre a queste novità, ci si aspetta che la HyperOS 2.0 offra animazioni più fluide, migliori prestazioni e maggiore attenzione alla privacy. Saranno probabilmente incluse anche nuove funzionalità AI, visto che tutti i principali brand stanno puntando a offrire il meglio in termini di intelligenza artificiale.

Il rilascio della HyperOS 2.0 è previsto tra poche settimane in diversi paesi del mondo. Secondo una fuga di notizie recente, Xiaomi potrebbe iniziare a distribuirlo ai dispositivi compatibili nella seconda settimana di ottobre, partendo dai flagship più recenti e successivamente sui dispositivi di fascia media e bassa.