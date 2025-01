Xiaomi HyperOS 3 basato su Android 16: tutti i dispositivi supportati

Xiaomi si appresta a ridefinire l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi con il lancio di HyperOS 3, un sistema operativo innovativo basato su Android 16. L’arrivo di questo atteso aggiornamento, previsto per luglio 2025, promette di introdurre miglioramenti significativi in termini di velocità, design e funzionalità. Sarà disponibile per un’ampia gamma di dispositivi, come confermato da una lista preliminare già diffusa online, che include modelli dei brand Xiaomi, Redmi e POCO.

Tra i dispositivi Xiaomi che riceveranno l’aggiornamento spiccano le serie di smartphone più recenti, tra cui la serie Xiaomi 15, 14 e 13, oltre a modelli pieghevoli come il MIX Flip e il MIX FOLD. Anche i tablet non saranno esclusi, con modelli come il Xiaomi Pad 7 Pro e il Pad 6S Pro che saranno compatibili con il nuovo sistema operativo.

Per quanto riguarda il marchio Redmi, noto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, l’aggiornamento interesserà le serie Note 14, 13 e 12, oltre ai modelli di punta come il Redmi K80, K70 e K60. Anche i tablet della gamma Redmi, tra cui il Redmi Pad Pro, riceveranno l’upgrade.

Il brand POCO, che si è distinto per dispositivi performanti a prezzi competitivi, aggiornerà i suoi modelli principali come il POCO F7 Pro, X7 Pro e M7 Pro 5G. L’aggiornamento sarà mirato a migliorare l’esperienza utente anche sui dispositivi meno recenti, grazie a un design rinnovato e ottimizzazioni che promettono di estendere la vita utile dei device.

La lista dei dispositivi compatibili dimostra l’intenzione di Xiaomi di rendere HyperOS 3 un aggiornamento inclusivo, abbracciando non solo i modelli più recenti ma anche quelli meno nuovi. Questo approccio punta a soddisfare una vasta platea di utenti, rafforzando la competitività del brand nel mercato globale.

Le principali novità di HyperOS 3 includono una maggiore velocità operativa, un design completamente rinnovato e nuove funzionalità che promettono di migliorare la produttività e l’intrattenimento. Grazie all’integrazione con Android 16, il sistema operativo garantirà il supporto per le tecnologie più avanzate, offrendo un’esperienza d’uso moderna e al passo con i tempi.

Con HyperOS 3, Xiaomi mira a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone e dei dispositivi mobili, offrendo un sistema operativo che non solo ottimizza le prestazioni, ma ridefinisce anche l’estetica e la funzionalità dei suoi prodotti.