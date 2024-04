Xiaomi MANIA: i migliori smartphone SCONTATISSIMI su Amazon

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone e sei alla ricerca di un modello performante ed economico allo stesso tempo? Su Amazon oggi puoi trovare tantissimi dispositivi Xiaomi a prezzi eccezionali grazie ad una serie di sconti da capogiro. Scegli il tuo preferito e corri ad ordinarlo, le promozioni sono a tempo limitato!

Gli smartphone Xiaomi TOP DI GAMMA in offerta

Ecco per te una selezione di migliori smartphone Xiaomi in super offerta su Amazon. Gli sconti sono davvero pazzeschi, ma fai in fretta perchè le promozioni sono in scadenza!

Xiaomi Note 11S

Lo Xiaomi Note 11S ha uno schermo da 6,43 pollici e vanta una batteria super potente capace di accompagnarti senza preoccupazioni per tutta la giornata. Oggi è disponibile a soli 132 euro con un mega sconto del 41%.

Xiaomi Redmi Note 13

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è dotato di uno schermo Amoled da 6,67 pollici e una fotocamera da 100 MP che offre scatti vividi e super realistici. Oggi è disponibile a soli 172 euro con un mega sconto del 31%.

Xiaomi Redmi 13C

Lo Xiaomi Redmi 13C ha una capacità di memoria da 128GB, quindi permette di archiviare file di ogni tipologia, anche quelli più pesanti. Oggi è disponibile a soli 107 euro con uo sconto del 7%.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è dotato dell’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo veloce e super fluido. Oggi è disponibile a soli 223 euro con uno sconto del 6%.

Xiaomi Redmi Note 10

Lo Xiaomi Redmi Note 10 è dotato di display da 6.5 pollici, tecnologia 5G e una capacità di memoria da 128GB così da avere abbastanza spazio per archiviare tutti i tuoi contenuti. Oggi è disponibile a soli 116 euro con un mega sconto del 49%.

