Xiaomi Mi Band 6: a questo prezzo sta andando a ruba

Ecco a voi la Smart Band più venduta su Amazon, la Xiaomi Mi Band 6 che è in offerta su Amazon ad un prezzo di soli 34,95 €. Parliamo di uno sconto del 22% su un dispositivo che ha già un prezzo basso di suo. Questa è l’occasione giusta per il regalo che cercavate, che sia per un amico o parente e perché no, anche per voi stessi. Con pochi euro potete ottenere un prodotto affidabile con un’ampia gamma di funzioni.

Xiaomi Mi Band 6: perché tutti la vogliono?

Xiaomi ha introdotto un nuovissimo display AMOLED da 1,56 pollici, che è il 49% più grande rispetto al passato. Lo schermo ha una risoluzione di 326 PPI per una visualizzazione più chiara sia delle immagini che dei testi. Viene fornito con 30 modalità di allenamento precaricate e può registrare anche la frequenza cardiaca e le calorie bruciate. Ad esempio, ci sono programmi per il Pilates e la Zumba. Il sensore di tracciamento SpO2 rileva il livello di saturazione di ossigeno nel sangue ed è perfetto per monitorare la tua salute. Insomma sono davvero tante le funzionalità di questo dispositivo tech, oltre a quelle più classiche come: lettura di notifiche e messaggi. Compatibile con tutti i sistemi operativi, è la Smart band perfetta per tutte le occasioni.

Dopo tutto, queste che vi abbiamo appena elencato sono solo alcune delle motivazioni che hanno reso la Xiaomi Mi Band 6 così tanto venduta e richiesta sul mercato. Tuttavia a noi non basterebbe un articolo per poter elogiare tutte le sue funzionalità Il nostro consiglio è quello di acquistarla subito senza pensarci oltre. La Xiaomi Mi Band 6 è in offerta su Amazon a soli 34,95 €. A questo prezzo, scontato del 22%, la dovete acquistare subito. Questo è il classico dispositivo tech che non può mancare nel vostro cassetto. Concludiamo ricordandovi della fantastica politica di Amazon che vi consente di poter fare il reso di un prodotto entro i 30 giorni dal suo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.