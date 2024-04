Xiaomi Mi Smart Band 6: OTTIMO SCONTO ancora per poco tempo

Se hai necessità di acquistare un nuovo wereable che ti segua nella tua quotidianità e che riesca a misurare efficacemente sia dati sanitari che sportivi, devi assolutamente optare per l’acquisto del prodotto che segnaliamo oggi. Su Amazon hai la possibilità concreta di acquistare con un ottimo sconto del 10% disponibile ancora per poco la Xiaomi Mi Smart Band 6, con il prezzo finale che si fissa sui 44,99€. Approfittane prima che lo sconto sparisca!

Questo dispositivo dispone di nuovo display a schermo intero da 1,56″ AMOLED che è del 49% più grande rispetto al suo modello precedente. Con la risoluzione da 326 PPI hai la possibilità di vedere sia immagini che contenuti testuali con una nitidezza ancora migliore. Avrai a disposizione fino a 30 modalità di allenamento differenti in cui puoi misurare con efficacia il battito cardiaco e le calorie bruciate. Ma non finisce qui, perché il monitoraggio si estende anche al tracciamento dell’SpO2 che rileva l’ossigeno nel sangue, decisamente importante per la nostra salute.

In più, avrai a disposizione anche il monitoraggio del sonno, il quale è decisamente in grado di registrare in maniera ottimale la fase REM e i riposini pomeridiani, capendo con quale qualità stai dormendo e monitorando la frequenza cardiaca nel durante. Disporrai anche di un cinturino antibatterico Ag+, con il materiale TPU presente all’interno che protegge efficacemente la pelle dai germi. L’utilizzo sarà prolungato con ben 14 giorni a disposizione prima di ricaricarlo magneticamente. Resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità.

