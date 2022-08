Xiaomi POCO F3: il medio gamma che non ti aspettavi scontato su Amazon (-30%)

Avete mai sentito parlare dell’azienda POCO? No, non è una battuta. POCO fa parte della famiglia Xiaomi, quindi produce dispositivi di qualità, ma ad un prezzo più basso rispetto al mercato. Questo gli ha permesso in poco tempo di diventare conosciuta nella community dei dispositivi mobile e soprattutto di crearsi una fetta di utenti non indifferente. Oggi su Amazon è in offerta lo Xiaomi POCO F3 a soli 337,00 €, uno sconto del 30% molto interessante su questo smartphone che anche se non è un flagship, ha prestazioni molto alte. Sono rimasti solo pochi pezzi disponibili a questo prezzo, quindi vi invitiamo di cogliere questa offerta al volo. Non siete convinti di questo device? Allora ve ne parliamo più nel dettaglio.

Xiaomi POCO F3 è alimentato da un processore di casa Qualcomm con velocità a 3.2 GHz, è difficile da mettere in crisi questo dispositivo, anche nelle operazioni più complesse. Non avrete alcun problema a salvare le vostre foto, video e app preferite, grazie alla memoria interna da ben 128 GB, inoltre ci sono anche 6 GB di RAM che vi aiutano a gestire più operazioni contemporaneamente, in maniera molto fluida. Questo smartphone è dotato di un bel display AMOLED LCD da 6.67 pollici che rispetta perfettamente gli standard qualitativi odierni.

Vi piace fare le foto ai vostri piatti preferiti o ai paesaggi che visitate durante i vostri viaggi per immortalare quei ricordi? Qui trovate un sensore ottico principale da 48 MP che vi permette di scattare delle belle foto sia di giorno che di sera. Inoltre potete registrare video con una risoluzione massima di 4K, per riprendere i momenti più importanti della vostra vita. Questi e tanti altri sono i motivi per i quali dovete approfittare subito di questa occasione. Xiaomi POCO F3 è in super sconto su Amazon a soli 337,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.