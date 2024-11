Xiaomi POCO X6 Pro: a prezzo stracciato con il codice sconto eBay

Hai bisogno di un nuovo smartphone che sia efficiente sia a lavoro che per l’utilizzo quotidiano? La soluzione ideale è sicuramente lo Xiaomi POCO X6 Pro, oggi disponibile su eBay a soli 264 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE202 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai pochi giorni a disposizione e le scorte stanno per terminare!

Xiaomi POCO X6 Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi POCO X6 Pro è uno smartphone Android di ultima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Il suo fiore all’occhiello è il processore di punta MediaTek Dimensity che offre prestazioni eccezionali in qualsiasi campo così da poter garantire sempre la massima efficienza e fluidità. In più, questo modello è dotato di un enorme display da 6.67 pollici con una risoluzione elevatissima così da poterti letteralmente immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti ogni volta che vuoi.

Le funzionalità offerte da questo smartphone sono veramente tante e all’avanguardia, a cominiciare dall’efficienza energetica ottimizzata grazie alla potente batteria da 5000mAh che ti accompagna senza problemi per oltre 24 ore. In più, con la ricarica veloce, in pochissimi minuti avrai sempre l’energia di cui hai bisogno.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una fotocamera da ben 64 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K impeccabili anche nelle ore notturne.

