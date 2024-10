Xiaomi POCO X6 Pro scontatissimo al -15% con il codice promo eBay

È uno degli ultimi smartphone lanciati da Xiaomi ed oggi può essere tuo ad un prezzo incredibile! Si tratta dello Xiaomi POCO X6 Pro, al momento disponibile su eBay a soli 262 euro grazie ad uno sconto del 15% da applicare sfruttando il codice promo BRAND24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi POCO X6 Pro: massima efficienza e funzionalità

Lo Xiaomi POCO X6 Pro è un piccolo concentrato di potenza che si caratterizza per specifiche tecniche adatte a qualsiasi tipologia di utente.

Una delle sue caratteristiche principali è il display di ultima generazione CrystalRes 120Hz Flow AMOLED che, oltre a garantire immagini realistiche e dai colori super brillanti, consente di acquisire movimenti in tempo reale quando si tocca lo schermo.

Inoltre, questo modello vanta una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, che non solo cattura le immagini ma le trasforma anche in capolavori ricchi di dettagli e brillantezza, soprattutto in ambienti scarsamente illuminati.

Anche la batteria super potente da 5.000 mAh non è da meno: ti consente, infatti, di utilizzare lo smartphone anche in modo intensivo per oltre 24 ore, senza mai abbandonarti. In ogni caso, la ricarica veloce da 67W permette di ottenere l’energia necessaria in pochissimi minuti così da continuare a sfruttarlo senza alcuna preoccupazione.

Per finire, il cellulare in promozione ha una memoria interna enorme da 512 GB per poter conservare qualsiasi tipologia di file in ogni momento.

