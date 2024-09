Xiaomi: quali sono i device che riceveranno la HyperOS 2.0?

Stando a quanto si apprende, sembra che Xiaomi si sta preparando per il lancio della skin HyperOS 2.0, con un possibile rilascio previsto per ottobre. I fan del brand attendono con impazienza questo aggiornamento, ma non tutti i dispositivi saranno compatibili. Solo alcuni modelli della società e dei suoi sub-brand, Redmi e Poco, riceveranno l’atteso upgrade alla suddetta iterazione del software.

Xiaomi: vediamo l’elenco dei device che riceveranno la HyperOS

Il marchio cinese non ha ancora annunciato ufficialmente nulla su HyperOS 2.0. Non ha neanche rivelato di essere al lavoro su una nuova versione del software, anche se di recente è stata confermata la sua esistenza quando tracce dell’iterazione HyperOS 2.0 sono state trovate nel codice sorgente del sito ufficiale del marchio. Se possiedi un dispositivo Xiaomi, consulta l’elenco qui sotto per verificare se riceverà il prossimo grande aggiornamento. Gli esperti di XiaomiTime hanno condiviso una lista di dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco che molto probabilmente riceveranno HyperOS 2.0. Di fatto:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4.

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E;

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 13, Note 13 4G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro+, Note 13R, Note 13R Pro;

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G;

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R;

Redmi 14C, Redmi 14R;

Poco F6 Pro, Poco F6, Poco F5, Poco F4 GT;

Poco X6 Neo, Poco X6 5G, Poco X5 Pro 5G;

Poco M6, Poco M6 4G, Poco M6 Plus 5G, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro 5G

Questa è una lista non ufficiale, basata sulla politica di aggiornamento software e sui precedenti schemi di rilascio.