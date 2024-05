Xiaomi Redmi Buds 4 Active a MENO DI 20 EURO: solo per OGGI su Amazon

Sei alla ricerca di auricolari da sfruttare in ogni occasione per immergerti nella tua musica preferita? Abbiamo quello che fa per te! Oggi gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono disponibili su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono dotati di un driver dinamico da 12 mm è ancora più grande di prima. Grazie alla sintonizzazione avanzata eseguita presso Xiaomi Acoustic Lab, offre bassi ottimizzati e un’acustica avanzata, per un’esperienza di ascolto piacevole per gli utenti di tutto il mondo.

Ciascun auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, garantendo una nitidezza ottimale della voce per una comunicazione efficace anche in ambienti rumorosi.

Le cuffiette hanno una durata della batteria fino a 5 ore con una sola ricarica e fino a 28 ore se utilizzati con la custodia di ricarica portatile. Questo vuol dire che puoi ascoltare musica giorno e notte senza alcuna preoccupazione. In più sono dotati di un design elegante e professionale che ha superato il test di impermeabilità IPX4. Sia che tu stia all’aperto o sudando in palestra, gli auricolari saranno sempre all’altezza della situazione.

Inoltre la recente tecnologia Bluetooth 5.3 offre un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una maggiore resistenza alle interferenze. Anche quando sono presenti più dispositivi nelle vicinanze, fornisce comunque una trasmissione affidabile senza alcuna interferenza.

