Xiaomi Redmi Buds 4 Active, auricolari top ma dal prezzo super accessibile e scontatissimo!

Xiaomi Redmi Buds 4 Active rappresentano un aggiornamento della serie Redmi Buds, andando a migliorare i già ottimi predecessori, all’insegna di una qualità audio di ottimo livello, di funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza d’uso e ovviamente di un prezzo accessibile, reso ancor più accessibile da uno sconto Amazon senza precedenti, che lo abbatte del 33%. Il prezzo di listino viene quindi fatto a pezzi di un terzo: da 29,99 euro ora Xiaomi Redmi Buds 4 Active costano 19,99 euro! Se state cercando degli auricolari Bluetooth True Wireless dal costo contenuto, ma con tutte le caratteristiche al posto giusto, Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono quello che fanno per voi!

Come suonano!

Il prezzo super accessibile non è ovviamente l’unico punto di forza di Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Grazie ai driver dinamici da 12 mm, gli auricolari sono in grado di offrire un suono nitido e bilanciato con bassi profondi e alti chiari. Inoltre, Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono dotati di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore particolarmente efficace, che isola davvero bene chi li indossa. Ciascun auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, garantendo una nitidezza ottimale della voce per una comunicazione efficace anche in ambienti rumorosi.

Un altra peculiarità assolutamente da non sottovalutare di questi auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active è l’utilizzo del Bluetooth 5.3, che garantisce, oltre ad un consumo energetico ridotto, una connessione con i dispositivi più ampia e stabile, meno prona all’interferenze in presenza di altri dispositivi Bluetooth vicini.

Anche la durata della batteria ha valori da prima della classe: fino a 5 ore con una singola carica e fino a 28 ore con la custodia di ricarica portatile! E poi c’è anche la ricarica rapida! Da ultimo, ma non per importanza, Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono dotati di certificazione di impermeabilità IPX4, non temono quindi sudore e schizzi d’acqua!

MENO 33% per Xiaomi Redmi Buds 4 Active! Se cercate degli auricolari True Wireless accessibili e dalle ottime qualità audio questi sono quello da comprare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.