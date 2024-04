Xiaomi Redmi Note 13: CROLLA IL PREZZO dello smartphone DEL MOMENTO

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile a soli 229 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone di ultima generazione che vanta specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un top di gamma nel suo settore.

È dotato del processore di punta della serie Redmi Note ovvero Snapdragon 685 a 6nm che rende qualsiasi operazione velocissima, efficiente e super fluida.

Allo stesso modo il sensore di immagine ad altissima risoluzione con tripla fotocamera da 108MP garantisce scatti professionali e vividi in qualsiasi condizione di luce.

Anche il display Full HD+ da 6,67″ è incredibilmente nitido: in questo modo potrai letteralmente dare vita a film, programmi, giochi e videochiamate sentendoti il protagonista assoluto di ogni contenuto multimediale.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria ad autonomia elevatissima che rende possibile l’utilizzo del dispositivo per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre occorrono solo 70 minuti per avere il 100% di batteria grazie alla ricarica rapida da 33 W.

La capacità della memoria da 256 GB permette di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti. Per finire questo modello è super elegante e realizzato con materiali di alta qualità per un look premium.

