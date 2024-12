Xiaomi Redmi Pad SE in sottocosto: offerta last minute Black Friday

Il Black Friday sta per terminare ma puoi ancora approfittarne per acquistare uno dei tablet più innovativi sule mercato con una spesa minima. Si tratta dello Xiaomi Redmi Pad SE, oggi disponibile a soli 99 euro con uno sconto del 29%.

Xiaomi Redmi Pad SE: funzionalità e caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet all’avanguardia che accontenta le esigenze di tutti gli utenti, oltre ad essere ottimo sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Si contraddistingue per il suo processore di ultima generazione MediaTek Helio G85 che permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera efficiente e super fluida. Inoltre ha fino a 2TB di memoria espandibile per prestazioni velocissime e per poter archiviare tutti i file che vuoi sempre in modo sicuro.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo display da 8.7″ con eye-care e refresh rate da 90Hz: in questo modo potrai godere di immagini sempre realistiche dai colori vividi e i particolari minuziosi, in qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo, il suo doppio speaker stereo con supporto Dolby Atmos ti garantisce un suono fedele e immersivo per tutti i tuoi contenuti multimediali, facendoti sentire sempre al centro dell’azione.

Per finire, il tablet è dotato di una batteria da 6.650mAh, con fast charging a 18W per ricaricarlo in maniera velocissima in qualsiasi momento.

