Xiaomi Redmi Smart Band, il prezzo crolla per la più precisa dei tracker fitness!

Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL è una delle proposte per il monitoraggio del fitness, e molto altro ovviamente, più avanzate ed efficaci presenti ora sul mercato. Ha tutte le caratteristiche per diventare la vostra smart band d’elezione per tenere sotto controllo gli allenamenti. Il tutto ovviamente ad un costo decisamente accessibile, che ora col MAXI SCONTO Amazon lo è ancora di più. Il ricco MENO 34% fa fare un bel passo indietro al prezzo di listino: da 35 euro possiamo ora acquistare Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL con soli 23 euro. Se state cercando un dispositivo efficace di monitoraggio capace di accompagnarvi ogni volta farete sport senza spendere una fortuna Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL è quello che fa per voi!

Monitoraggio fitness e non solo

Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL è molto comodo, quasi non si ha l’impressione di indossarlo. Il braccialetto è leggero e confortevole: il cinturino regolabile si adatta facilmente al polso e non causa fastidi o irritazioni sulla pelle. Una volta acceso la prima cosa che stupisce è il luminosissimo TFT da 1,47 pollici, dotato quindi di grande leggibilità e anche ampiamente personalizzabile.

Il punto di forza di Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL è la sua precisione nel monitoraggio delle attività fisiche. I sensori presenti nel fondello tracciano in modo accurato i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante l’attività fisica. Dispone anche di ben 30 modalità fitness preimpostate. Inoltre, offre funzioni di monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca, che possono essere molto utili per monitorare il proprio benessere generale.

Altre due caratteristiche molto importanti di Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL sono la durata della batteria da primo della classe, fino a 14 giorni con una singola carica, può essere usato in acqua fino a 5 atmosfere con certificazione IP68. Non teme la piscina, il mare o anche la pioggia se sceglierete di correre col brutto tempo!

