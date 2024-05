Xiaomi Redmi Watch 3 Active: il compagno IDEALE per gli allenamenti a MINI PREZZO

Ti presentiamo il compagno perfetto per i tuoi allenamenti, soprattutto se ami lo sport all’aria aperta. Si tratta dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 20%.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è dotato di un nuovissimo display da 1,83″ ultra ampio e iridescente che si contraddistingue per colori intensi e una visione chiara e straordinaria, oltre a consentirti di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. In più il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all’usura.

L’estetica non è da meno grazie alla custodia rettangolare classica e semplice dell’orologio che presenta un corpo in NCVM e una finitura metallica che ne valorizza lo splendido look. Il modello in offerta ha il cinturino color grigio che risulta essere ancora più elegante, perfetto su qualsiasi tipologia di abbigliamento.

C0n questo dispositivo la salute è sempre sotto controllo grazie al sensore ottico per ossimetria professionale che rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue e segnala un livello basso di ossigeno, prestando costante attenzione alla tua salute.

È in grado anche di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da poter mostrare immediatamente le variazioni inviando degli avvisi istantanei quando la frequenza cardiaca è elevata.

