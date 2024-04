Xiaomi Robot Vacuum S10+ in super offerta a 219,99€ (Mi Store)

Da pochi minuti il Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi, ha lanciato la nuova offerta del giorno: lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in vendita al prezzo scontato di 219,99 euro, rispetto ai 449,99 euro consigliati dal produttore. Prima di questa promo, il prezzo più basso era stato 259,99 euro.

Il modello Vacuum S10+ appartiene alla famiglia dei robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi. Tra le altre cose, si distingue per la pulizia a doppio panno, rivelandosi la scelta ideale per chi necessita di un nuovo robot per le pulizie in ambienti di grandi dimensioni grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo e alla durata extra large della batteria.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in offerta a soli 219,99 euro sul Mi Store (offerta del giorno)

Rispetto al modello precedente, Vacuum S10+ dispone di una maggiore potenza di aspirazione della ventola (4000 Pa), elemento che gli permette di pulire l’abitazione in maniera più efficace. Sono presenti fino a quattro impostazioni di aspirazione, con cui è possibile rimuovere in una sola passata particelle di grandi dimensioni, capelli e polvere.

Un altro punto di forza del robot aspirapolvere di Xiaomi è la durata della batteria. La versione S10+ garantisce un’autonomia fino a 2 ore, rendendo così più semplice la gestione di ambienti di grandi dimensioni, superiori anche a 200 metri quadrati.

Da segnalare infine l’ottima efficacia di rimozione delle macchie, grazie sia alla pulizia a pressione a umidità costante che all’utilizzo dei doppi panni lavapavimenti in tessuto.

L’offerta sullo Xiaomi Robot Vacuum S10+ è disponibile su questa pagina del Mi Store. La promozione è valida fino alle 23:59 di oggi.

