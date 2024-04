Xiaomi Robot Vacuum S12 in super offerta a 179,99 euro su Mi Store

Altra giornata di offerte in casa Xiaomi. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Vacuum S12 è in vendita a soli 179,99 euro invece di 359,99 euro, con in più la possibilità di usufruire di un coupon del 10% e del pagamento rateale in 12 o 24 rate mensili a tasso zero.

Rispetto alla generazione precedente, Vacuum S12 di Xiaomi è ancora più intelligente e semplice da usare, per una pulizia in casa alla portata di tutti. E non è un caso che di fronte al prezzo di oggi, sia uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato.

Xiaomi Robot Vacuum S12 in offerta a 179,99 euro sullo store ufficiale

Navigazione laser LDS, potente ventola di aspirazione, efficienza di pulizia e serbatoio dell’acqua intelligente: sono questi alcuni dei principali punti di forza di Vacuum S12, che segna un salto di qualità in avanti importante per l’azienda asiatica nel settore della pulizia domestica.

La tecnologia di navigazione laser consente al robot di effettuare scansioni dell’ambiente da pulire a 360 gradi, creando perfino una vera e propria mappa dell’abitazione. Quest’ultima viene resa disponibile sull’app Mi Home, così ciascun utente può scegliere di volta in volta un’area specifica su cui il robot deve concentrarsi.

Ottima anche la potenza del motore senza spazzole, che raggiunge il valore di 4000 Pa. Un livello tale da consentire al robot di Xiaomi di rimuovere senza problemi di sorta capelli, polvere e residui.

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è in offerta a soli 179,99 euro sul sito ufficiale mi.com. La promozione scade alla mezzanotte di oggi e prevede la consegna gratuita.

