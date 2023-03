Xiaomi Smart Band 7 a un SUPER PREZZO su Amazon

Cambia il nome, ma il DNA delle precedenti Mi Band rimane. Anche quest’anno, la Xiaomi Smart Band 7 si conferma come una delle migliori smart band sul mercato, migliorando il display e la gestione del monitoraggio dello sport. In queste ore la puoi acquistare su Amazon a 43,90 euro anziché 59,99 euro, grazie allo sconto del 27%. E se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Xiaomi Smart Band 7 in sconto del 27% su Amazon

Uno dei principali punti di forza della nuova Smart Band 7 di Xiaomi è il display, che passa dagli 1,56″ della precedente Mi Band alla misura di 1,62″, che significa un aumento della visibilità pari al 25% (merito anche delle cornici ridotte). L’altro grande passo in avanti rispetto al passato è nella gestione del monitoraggio delle attività sportive. Da una parte aumenta il numero delle tipologie di sport monitorabili, dall’altra debutta un programma personalizzato riguardo al benessere e alla salute con le funzioni di Intensità allenamento, Durata del recupero e Carico allenamento. Arriva anche la VO2 max, che va a misurare la quantità di ossigeno massima che bisogna raggiungere durante l’attività. Ottima infine l’autonomia: si raggiungono fino a 4 giorni di utilizzo intenso con always-on attivo.

Se sei alla ricerca di una nuova smart band con un display generoso e un monitoraggio avanzato delle attività sportive, la scelta ideale ricade sull’ultima smart band di Xiaomi. Cogli al volo l’offerta di Amazon per risparmiare 16 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

