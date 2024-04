Xiaomi Smart Band 7 Pro, elegante, ricco di funzioni e con uno sconto Amazon super!

Xiaomi Smart Band 7 Pro è uno smartwatch/smartband che può contare su diverse caratteristiche decisamente interessanti. La prima è l’aspetto: Xiaomi Smart Band 7 Pro è molto bello, dalle linee classiche, realizzato con materiali solidi e di qualità. D’altronde stiamo parlando di un gigante dell’elettronica di consumo Xiaomi che in questo campo ha sempre realizzato prodotti capaci di unire, design, funzionalità e prezzo accessibile. E proprio il prezzo accessibile è un altro punto di forza di Xiaomi Smart Band 7 Pro. Il prezzo di listino medio è 65,85 euro, oggi però possiamo acquistare questo tracker multifunzione con uno sconto graditissimo del 16%, ovvero 55 euro! Un risparmio netto di 15,85 euro! Niente male!

Dotazione tecnologica al top

Indossi , lo accendi e rimani abbagliato dallo schermo, un AMOLED da 1,64 pollici super luminoso, perfetto quindi anche in pieno sole. La risoluzione di 280 x 456 pixel e la densità di pixel di 326ppi garantiscono poi che ogni dettaglio sia nitido e facilmente leggibile. Davvero un gioiellino di display, ovviamente super personalizzabile con oltre 150 sfondi!

Dal punto di vista delle funzionalità, Xiaomi Smart Band 7 Pro non delude. Troviamo tantissime funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue 24/7, tracciamento del sonno, monitoraggio dello stress, senza dimenticare poi le 110 modalità sportive disponibili tramite l’app Mi Fitness. Inoltre, sopporta la pressione dell’acqua sino a 5 atmosfere, la piscina o il mare non sono un problema per Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Ovviamente Xiaomi Smart Band 7 Pro è dotato di GPS: supporta i cinque principali sistemi satellitari, ovvero Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. La batteria da 235 mAh è un altro plus del dispositivo: richiede circa 60 minuti per essere caricata e può durare sino 6 giorni di utilizzo intenso o 12 giorni di utilizzo normale!

