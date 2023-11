Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta ad un prezzo ASSURDO

Spesso e volentieri quando ci alleniamo abbiamo la necessità di tenere monitorati i nostri parametri vitali, oltre che visualizzare comodamente le notifiche senza necessariamente aprire il nostro smartphone. In tal senso gli smart band sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati per questo specifico utilizzo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti lo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 62 euro, con un ottimo sconto del 10% rispetto all’originale prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice cinese, Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 7: controllo totale al polso

Tra i punti di forza alla base di questo fantastico smart band troviamo senz’altro il suo ampissimo display AMOLED con diagonale da 1.64 pollici, ovviamente a colori. Grazie al layout totalmente simile a quello di un comunissimo smartphone, potrai leggere e consultare qualsiasi notifica o app senza alcun tipo di problema.

Tra le altre cose hai a disposizione più di 150 quadranti, in modo da personalizzare completamente il tuo orologio in base ai tuoi gusti e stili personali. Non devi nemmeno alzare il braccio per consultare lo schermo, dal momento che puoi visualizzare diverse informazioni (tra cui ad esempio l’ora esatta) a colpo d’occhio, senza dover accendere lo schermo.

Questo smart band è sicuramente pensato per chi si allena: hai infatti la possibilità di scegliere rispettivamente tra 110 modalità di allenamento diverse, in modo tale da variare di giorno in giorno la tipologia dei tuoi workout. Il monitoraggio dei parametri vitali è davvero eccellente grazie al sensore presente sulla parte posteriore, che ti permette di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno a livello sanguigno.

Grazie infine al sistema GPS che supporta i principali sistemi satellitari (tra cui Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e tanti altri) puoi monitorare comodamente in ogni momento la tua posizione, in modo tale da non perderti se vai a correre all’interno di boschi e luoghi simili.

In definitiva, a poco più di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smart band per qualità / prezzo, con il quale potrai monitorare qualsiasi parametro vitale e allenarti al meglio delle tue possibilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.