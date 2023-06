Xiaomi Smart Band 7, tutte le info di cui abbiamo bisogno in super sconto!

Xiaomi Smart Band 7 è un braccialetto intelligente, ovvero uno di quei dispositivi smart che tengono traccia della nostra attività fisica e non solo. Il dispositivo offre una completa esperienza di monitoraggio dei nostri movimenti e della salute, grazie a un ampio display AMOLED, una batteria a lunga durata e diverse funzioni dedicate. Il prezzo di listino di questo piccolo gioiellino Xiaomi viene fatto a fette da Amazon, abbattendolo di un terzo, visto che lo sconto è del 33%. Da 59,99 euro oggi possiamo acquistarlo a 39,90 euro!

Non manca nulla

Xiaomi Smart Band 7 ha un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 192 x 490 pixel e luminosità di 500 nit. Il display offre una ottima qualità di visione, con colori vivaci e contrasto elevato. Il display supporta anche la modalità always-on per visualizzare data e ora senza attivare lo schermo. La Xiaomi Smart Band 7 ha oltre 100 quadranti personalizzabili tra cui scegliere.

Xiaomi Smart Band 7 ha un design elegante e leggero, con una cassa in plastica e un cinturino in silicone. Sul retro si trovano i sensori per la misurazione della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. Sulla parte inferiore si trova il connettore magnetico per la ricarica. Il braccialetto è resistente all’acqua fino a 5 ATM e pesa solo 13,5 grammi.

Xiaomi Smart Band 7 ha diverse funzioni per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute. Supporta oltre 110 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e calcio. Registra i dati come passi, calorie bruciate, distanza percorsa e frequenza cardiaca. Misura anche il livello di ossigeno nel sangue, il consumo massimo di ossigeno, l’effetto e il carico dell’allenamento. Inoltre, monitora la qualità del sonno e offre suggerimenti per migliorarlo. C’è tutto, vero?

Xiaomi Smart Band 7 inoltre ha anche diverse funzioni smart, come la ricezione delle notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app dallo smartphone collegato via Bluetooth. Permette anche di controllare la riproduzione musicale, scattare foto a distanza e trovare il telefono perso.

Avete capito come Xiaomi Smart Band 7 sia un dispositivo smart estremamente completo, a cui non manca davvero nulla. Adesso che il prezzo di listino è stato fatto a pezzi da Amazon è il momento giusto per farlo vostro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.