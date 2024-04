Xiaomi ti regala un'estate di sconti: offerte lampo su smartphone, smartwatch e non solo

Preparati a un’estate di incredibili offerte targate Xiaomi! Il colosso cinese ha deciso di inaugurare la bella stagione con una serie di sconti imperdibili su tutta la sua gamma di prodotti tech. Dagli smartphone ai wearable, passando per smart TV e piccoli elettrodomestici, c’è qualcosa per tutti i gusti e tutte le tasche. Sei pronto a fare il pieno di tecnologia risparmiando fino al 43%? Allora continua a leggere e scopri le offerte più hot del momento!

Iniziamo con lo Xiaomi Smart Speaker, l’altoparlante intelligente che porta l’assistente vocale Alexa sempre con te. Con un suono potente e cristallino, questo speaker si connette facilmente a tutti i tuoi dispositivi smart per controllare la tua casa con i comandi vocali. Normalmente costa 49,99€, ma grazie allo sconto del 30% può essere tuo a soli 34,99€.

Passiamo ora allo Xiaomi TV Stick 4K, il dongle che trasforma qualsiasi TV in una smart TV con risoluzione Ultra HD. Goditi lo streaming dei tuoi contenuti preferiti da Netflix, Prime Video, YouTube e tante altre app, il tutto con la comodità del telecomando vocale incluso. Grazie allo sconto del 36%, puoi portarlo a casa a soli 45€ invece di 69,99€.

Smartphone in offerta? Eccone due! Il primo è il potentissimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, con il suo display AMOLED da 6,67″, ben 12GB di RAM e una quad-camera da 200MP. Già scontato del 4%, è tuo a 431,30€.

Il secondo è il Redmi Note 12, best-seller della fascia media con display AMOLED da 6,43″, processore octa-core e tripla fotocamera da 48MP. Costa solo 159,90€ grazie al 6% di sconto.

Vuoi rimanere in forma quest’estate? Allora la Xiaomi Mi Smart Band 8 Active fa al caso tuo. Questo smartwatch monitora i tuoi parametri vitali 24 ore su 24, traccia oltre 150 attività sportive e ha un’autonomia di 14 giorni. In più, applicando il coupon del 5% in pagina, la paghi solo 29,99€.

Ti piace sfrecciare in città? Lo Xiaomi Electric Scooter è ciò che ti serve. Potente, leggero e pieghevole, questo monopattino elettrico ha un motore da 500W, ruote da 8″ e un comodo display LED per visualizzare i parametri di guida. Grazie al 25% di sconto, risparmia oltre 80€ e prendilo a soli 249€.

Due ottime scelte se cerchi uno smartphone economico ma completo sono il Redmi Note 11S e il Redmi 9A. Il primo ha un display AMOLED da 6,43″, 4 fotocamere e 6GB di RAM, in offerta a 132€ (-4%).

Il secondo è ultra-economico ma ha comunque tutto l’essenziale, con un ampio display da 6,53″ e una maxi-batteria da 5000mAh. Grazie al super sconto del 36%, lo paghi appena 77,10€.

Chiudiamo con due accessori imperdibili. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è la friggitrice ad aria smart che cucina in modo sano e gustoso, programmabile anche da app. Con lo sconto del 38% la paghi solo 74,99€ invece di 119,99€.

Infine, se cerchi degli auricolari true wireless comodi ed economici, i Xiaomi Redmi Buds 4 Lite fanno per te. Leggeri, ergonomici e con 20 ore di autonomia totale, grazie al 43% di sconto costano appena 19,99€.

Bene, ora conosci tutte le offerte più calde dell’estate Xiaomi! Ricorda che si tratta di promozioni a tempo limitato, quindi se qualcosa ti interessa non aspettare troppo. Fai subito il tuo shopping high-tech a prezzi mini e goditi un’estate all’insegna della tecnologia e del risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.