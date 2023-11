Xiaomi Truclean W10 Pro ASPIRA di tutto! Prendila ora e risparmia il 22%

Xiaomi è un marchio cinese rinomato soprattutto per gli smartphone a basso costo dalla qualità sorprendente. Tuttavia, andrebbe anche preso in considerazione nel campo degli elettrodomestici. Già, come il caso di questo aspirapolvere 3 in 1 Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Chiamarlo solo aspirapolvere sarebbe ingiusto, perché offre anche lavaggio e aspirazione di liquidi e solidi. Regolabile a 90°, con autonomia sufficiente di 35 minuti e regolabile anche in potenza in base a ciò che deve fare. Oggi la paghi solo 299,99 euro, grazie allo sconto del 22%!

Xiaomi Truclean W10: le caratteristiche

Con Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum la potenza di pulizia è rinnovata e l’area di pulizia triplicata. Vanta una rinnovativa spazzola a rullo di grandi dimensioni e di facile utilizzo per una copertura totale della superficie e una potenza di pulizia ottima. Area di contatto della spazzola cilindrica triplicata per la rapida rimozione delle macchie ostinate. Aspirazione, pulizia e lavaggio 3 in 1 per pavimenti puliti con una sola passata. Doppia pulizia a secco e con acqua, elimina facilmente ogni tipo di sporcizia, anche le macchie ostinate.

Angolo regolabile a 90° per una facile pulizia. Una ventola integrata separa l’acqua e l’aria in modo che lo sporco non entri nel ventilatore, anche quando il dispositivo è in posizione completamente orizzontale. Raggiunge spazi alti appena 12 cm per una pratica pulizia sotto divani, letti tavoli e sedie, coprendo una superficie ottima del pavimento. Quando l’unità principale viene riposizionata sulla base, si ricarica automaticamente o esegue un programma di pulizia automatica profonda con il tocco di un pulsante. Il numero di cicli di pulizia viene regolato in modo intelligente in base al livello di sporcizia della spazzola a rullo e del circuito dell’acqua.

