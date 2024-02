Xiaomi tv stick, rende smart le vostre vecchie tv in super sconto!

Xiaomi TV stick è la soluzione perfetta per quelle TV, o quei monitor, che non hanno funzioni smart o ne hanno poche, senza la possibilità di fare aggiornamenti alle app installate. Il dispositivo Xiaomi è quindi molto utile, e spendendo davvero poco consente di dare una bella svecchiata alla vostra TV, facendovi quindi risparmiare l’acquisto di una nuova. In tal senso lo sconto proposto da Amazon non fa che rendere ancor più appetibile Xiaomi tv stick: un bel MENO 34% che fa crollare il prezzo di listino da 70 euro a 46 euro! Un bel balzo all’indietro!

Facile e immediata l’installazione

Xiaomi TV stick è dotato di un potente processore quad-core, insieme a 2 GB di RAM e 2 GB di spazio di archiviazione interno, che assicurano prestazioni fluide e veloci durante la visione di contenuti in streaming.

La configurazione è davvero facile: si inserisce lo stick nella porta HDMI , c’è anche una mini prolunga di qualche cm, utile se per motivi di spazio non si può inserire direttamente nella porta e il cavo USB di tipo B con cui si alimento lo stick. Se non ci fossero porte USB nelle vicinanze c’è anche la possibilità di alimentazione con la presa elettrica a muro.

Grazie al sistema operativo Android TV, Xiaomi TV stick offre un’interfaccia utente intuitiva e user-friendly che consente agli utenti di navigare facilmente tra le varie app e contenuti disponibili, e grazie alla presenza di un browser web integrato, è possibile navigare in internet direttamente dal televisore, rendendo il dispositivo ancora più versatile e funzionale.

Inoltre, con il supporto per la ricerca vocale tramite Google Assistant, basta chiedere al telecomando cosa cercare e il gioco è fatto, davvero comodo! Xiaomi TV stick supporta anche la risoluzione 4K è quindi decisamente all’avanguardia se avete la necessità di inserirla in un monitor che supporta questa risoluzione.

Piccola, economica e facile da installare. Xiaomi TV stick svecchia la vostra vecchia TV non smart, facendovi risparmiare un nuovo acquisto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.