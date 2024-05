Electrolux Condizionatore portatile: piccolo prezzo col maxi sconto Amazon! MENO 53 PER CENTO

Pare che il caldo sia finalmente arrivato, dopo qualche settimana di tempo mite, ma non troppo… Qualcuno avrà già iniziato ad accendere i condizionatori in casa. Ma se non si hanno condizionatori come si fa? Si aprono le finestre! E se le finestre per rinfrescare non bastano? Si compra un bel condizionatore portatile, comodo e facilmente trasportabile da una stanza all’altra, proprio come l’oggetto di questa offerta incredibile Amazon: Electrolux EXP26U339AW Condizionatore portatile Comfort 600. Ribasso di prezzo esagerato, costo dimezzato col MENO 53% Amazon: da 700 euro a 330 euro! Si, avete letto bene, un risparmio di ben 370 euro!

ABBASSO IL CALDO!

Con una capacità di raffreddamento di 9000 BTU, Electrolux EXP26U339AW Condizionatore portatile Comfort 600 è in grado di rinfrescare efficacemente ambienti fino a 26 m², ovvero una stanza di medie dimensioni.

La tecnologia di raffreddamento a gas R290, ecosostenibile e a basso impatto ambientale, garantisce un funzionamento silenzioso, con un livello sonoro minimo di soli 64 decibel. Il condizionatore è davvero poco rumoroso, non disturba il sonno nelle afose notti estive.

Electrolux EXP26U339AW Condizionatore portatile Comfort 600 offre diverse funzionalità per adattarsi alle tue esigenze di comfort. La modalità di deumidificazione aiuta a ridurre l’umidità in eccesso nell’aria, creando un ambiente più salubre e piacevole. La funzione timer permette di programmare l’attivazione e lo spegnimento del condizionatore in base alle tue necessità, ottimizzando i consumi energetici.

Inutile dire che Electrolux EXP26U339AW Condizionatore portatile Comfort 600 è un elettrodomestico smart: è possibile impostare la temperatura desiderata, programmare la modalità preferita da remoto tramite l’App Electrolux. Tornare a casa e trovarla fresca, non ha prezzo. Anzi, ce l’ha ed super scontato MENO 53% Amazon!

Da ultimo, ma non per importanza, Electrolux EXP26U339AW Condizionatore portatile Comfort 600 è un elettrodomestico Premium, la sua efficienza energetica è classificata A per il raffreddamento. Questo significa che il condizionatore consuma meno energia rispetto ad altri modelli simili, bollette meno pesanti quindi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.