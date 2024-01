Xiaomi Watch S1 in offerta a soli 149,99 su Amazon (disponibilità immediata)

Lo Xiaomi Watch S1 è disponibile in offerta su Amazon a 149,99 euro, per effetto del maxi sconto del 40% sul prezzo consigliato di 249,99 euro. Tenendo conto che la disponibilità è immediata, è possibile anche scegliere di pagare a rate con Cofidis, selezionando l’apposita voce in fase di check-out.

Lo smartwatch Watch S1 di Xiaomi vanta un design moderno, un bellissimo display in vetro zaffiro e un monitoraggio avanzato della salute. Inoltre è un indossabile che si rivolge anche agli appassionati di sport, grazie alla presenza del GPS e al supporto di quasi 120 modalità di allenamento.

Xiaomi Watch S1 in sconto del 40% su Amazon

Prima di tutto, Watch S1 è sinonimo di eleganza: che sia una serata di gala o un meeting di lavoro, averlo al polso non passerà di certo inosservato. Merito dell’ampio display da 1,43″ AMOLED con rivestimento in cristallo zaffiro, per un’esperienza visiva oltremodo soddisfacente.

Sul fronte sportivo, c’è il supporto al GPS multi-sistema dual band, che consente di ottenere un posizionamento più preciso e rapido, oltre a restituire statistiche professionali. Da segnalare anche le 117 modalità di allenamento, dagli sport classici a quelli più moderni, con una registrazione accurata delle statistiche di ciascun allenamento.

A completare il tutto la presenza dei biosensori PPG multicanale, che restituiscono un monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Supporta anche il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

