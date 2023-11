Con questa fotocamera subacquea in OFFERTA vedrai pure il mostro di Lockness!

Xilecam è un’Action Cam in 4K, con WIFI integrata, che funge sia da fotocamera che videocamera subacquea. Con Doppio Schermo 4 * ZOOM 131FT, 2 Batterie da 1350 mAh e tanti Accessori Multifunzione. Una vera macchina da guerra per quanti fanno immersioni per esplorare le meraviglie degli abissi. Ora la paghi solo 44,99 euro, grazie allo sconto del 17% + coupon del 10% utilizzabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Xilecam action camera: le caratteristiche tecniche

Xilecam action camera 4K Ultra HD. Video 4K professionali a 30 fps e foto da 16 MP fino a 30 fotogrammi al secondo per foto incredibili facili da portare ovunque. L’APP è stata aggiornata alla nuova “X-Sport Pro“: puoi collegare la tua action camera, scaricare video/foto sul telefono e condividerli sui social network. Due schermi a colori anteriore e posteriore. Schermo a colori anteriore da 1,3 pollici, che semplifica i selfie.

Questa fotocamera subacquea digitale 4K è impermeabile fino a 40 metri. La fotocamera impermeabile può facilmente registrare i momenti felici dei bambini nel parco acquatico e può anche aiutarti a registrare gli sport acquatici ed esplorare il meraviglioso mondo sottomarino. Ben 2 batterie ricaricabili da 1350 mAh affinché non ti lasci sul più bello. Inclusi anche altri accessori che possono tornarti utile durante le tue escursioni.

Xilecam è un’Action Cam straordinaria che ora paghi solo 44,99 euro, grazie allo sconto del 17% + coupon del 10% utilizzabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

