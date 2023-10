Con questo proiettore con zainetto hai il cinema in tasca: approfitta del Coupon!

E’ proprio il caso di dire che, con il proiettore YABER, ti porti il cinema dove vuoi avendo anche un comodo zainetto! Quindi può essere utile per ravvivare noiose serate da partenti o amici, guardare un film romantico a casa del/della partner, portarlo a scuola per mostrare un documentario o un film educativo agli alunni, ecc. Oltre a essere manovrabile tramite app su smartphone grazie alla connessione bluetooth, vanta anche una tastierina analogica retroilluminata sul lato superiore. Il video in 4K è anche supportato dalla Correzione Keystone, puoi zoommare un video fino al 50%. E’ compatibile con Android, iOS, PC, Fire Stick. Oggi lo paghi 128,88 euro grazie al coupon facilmente applicabile di 20 euro!

YABER 460ANSI Proiettore: le caratteristiche

Il proiettore Yaber 460ANSI può essere utilizzato sia al buio che con la luce, senza perdere qualità. Il frame rate è 50Hz. La qualità dell’immagine di proiezione è nativa 1080P, rendendo l’immagine più delicata e chiara. E supporta l’ingresso USB per riprodurre video 4K. E’ dotato di 5G e 2.4G dual WiFi, YABER Pro Y9 e permette di connettersi a smartphone / tablet senza cavo e rendere il trasferimento di immagini / video più fluido. Il proiettore può essere collegato ad altri dispositivi speaker tramite la funzione Bluetooth 5.0 per creare un’esperienza audio surround a livello teatrale.

La correzione trapezoidale 4P/4D del videoproiettori può rendere l’immagine di proiezione perfettamente rettangolare, anche se il proiettore non è completamente rivolto verso la parete o lo schermo. La funzione di ridimensionamento delle immagini di proiezione può regolare l’immagine al 50% -100% originale entro 1,6-5 metri, eliminando così la necessità di regolare la distanza tra il proiettore e la parete o tenda. Se non vuoi usare il bluetooth, puoi collegare i dispositivi tramite USB/HDMI/AV e uscita audio. L’ingresso USB del proiettore supporta la lettura diretta di file PPT/Excel/words/PDF.

La vera chicca è che include uno zaino per portarlo dove vuoi, inoltre è dotato di fori M5 nella parte inferiore che supportano l’installazione sul soffitto. Oggi lo paghi 128,88 euro grazie al coupon facilmente applicabile di 20 euro!

