Metti il tuo Laptop in una CASSAFORTE, con questo ZAINO rigido espandibile con antifurto in OFFERTA!

Il marchio BOPAI ha avuto un’idea utile e geniale. Realizzare uno zaino sia espandibile da 16 a 24 litri, così da inserirci portatili di più dimensioni, nonché con il guscio rigido così da non temere che il suo contenuto si rompa causa urti. Infine, ha anche un sistema antifurto con tanto di codice, come fosse una cassaforte! Non ti basta? E’ pure impermeabile e funge da porta di ricarica Usb. Ora lo paghi 69,97 euro, grazie allo sconto del 15% al quale aggiungere un coupon del 7%. Attenzione però, si tratta di un’offerta a tempo, quindi conviene muoversi!

Zaino Bopai, le caratteristiche

Con lo zaino Bopai metti al sicuro il tuo Laptop, e grazie al lucchetto per bagagli accettato dalla TSA e il design aperto ti permette di passare senza problemi la sicurezza dell’aeroporto e mantenere gli oggetti in ordine. Il blocco doganale TSA può proteggere il contenuto dai ladri. Questo zaino ha cerniere lisce sul retro. Una volta tirata la cerniera intelligente, lo scomparto invisibile apparirà e sarà dotato del 50% di spazio extra. Con porta USB esterna e cavo integrato collegherai facilmente il telefono alla power bank.

La tasca per carte invisibile sulla tracolla, consente di estrarre facilmente gli oggetti che devi tenere a portata di mano. Si pensi i documenti in aeroporto, per esempio. La parte posteriore ha una cinghia che può tenere lo zaino in posizione verticale sull’asta di traino del bagaglio per un facile viaggio. Lo zaino si espande da 16 fino a 24 litri, quindi puoi inserirci laptop fino a 17 pollici, che saranno ben protetti avendo il guscio rigido.

Dunque, lo zaino BOPAI è ideale per chi viaggia. Ora lo paghi 69,97 euro, grazie allo sconto del 15% al quale aggiungere un coupon del 7%. Attenzione però, si tratta di un’offerta a tempo, quindi conviene muoversi! Inoltre, puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.