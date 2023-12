Zaino Calvin Klein a META' PREZZO: porta ciò che vuoi con stile

Calvin Klein Deve T 2 Pckt BP è uno zaino Unisex grazie allo stile minimal, ideale per tutti i generi ed età, morbido e resistente. Taglia unica, proposto in colore nero, oggi in offerta a metà prezzo (48%), quindi lo paghi solo 57 euro.

Zaino Calvin Klein Deve T 2 Pckt BP: le caratteristiche

Composizione materiale in 100% Poliestere, resistente e morbida. Chiusura con zip. Qualità in pieno stile Calvin Klein. Spallacci regolabili e morbidi così da non essere un peso per la schiena. Due tasche frontali per avere oggetti pronti all’uso. Firma del brand in colore bianco.

Puoi provarlo con tutta calma, visto che Amazon ha fissato la restituzione al 31 gennaio 2024.

