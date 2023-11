Elegante e protettivo: lo zaino Lenovo ora lo paghi solo 14 euro!

Lo zaino Lenovo B210 è ideale per proteggere il proprio laptop, grazie al materiale morbido ma anche resistente che lo riveste. Oltre che molto comodo grazie alle tante tasche dove riporre tutto quanto ci serve e averlo pronto all’uso. E’ anche molto elegante, in un discreto colore nero. Oggi lo paghi solo 14,41 euro, grazie allo sconto del 37%! Potrai anche pensare di regalarlo, visto che la restituzione è stata prorogata da Amazon fino al 31 gennaio 2024, proprio per agevolare chi fa regali sulla piattaforma.

Zaino Lenovo B210 per Laptop: le caratteristiche

Lo zaino casual Lenovo da 15,6″ B210 è realizzato in poliestere idrorepellente con filato di neve, leggero e fornisce una protezione duratura per il tuo computer portatile e oggetti personali. La borsa è appositamente progettata per proteggere il vostro computer portatile. Offre uno scomparto imbottito per laptop che è adatto per mantenere la maggior parte dei notebook (fino a 15,6 cm) sicuri e ben protetti.

Oltre allo scomparto per laptop, ci sono tasche separate per dispositivi mobili, biglietti da visita e altri strumenti quotidiani in scomparti ad accesso rapido. Lo scomparto principale offre spazio extra per riviste, blocchi note o altri accessori per computer portatile. Ovviamente può essere usato anche per altro, come per viaggi in aereo o in treno per portare l’essenziale con sé.

