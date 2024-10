Zaino per pc portatile superversatile ed ergonomico a mini prezzo su Amazon

Se hai bisogno di un zaino resistente e versatile per il tuo pc, sfrutta subito questa mega offerta di Amazon! Oggi lo Zaino per computer portatile Vodlbov è disponibile a soli 40 euro con un super sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, hai pochissimo tempo a disposizione!

Zaino per computer portatile Vodlbov: massima comodità e versatilità

Lo Zaino per computer portatile Vodlbov può contenere pc fino a 17 pollici ed è ideale sia da portare in ufficio che nei tuoi viaggi di lavoro.

Si caratterizza per la sua versatilità grazie alle 3 tasche principali e le 9 piccole tasche: in questo modo potrai tenere ordinato ed orgnaizzato al meglio laptop, iPad, vestiti, libri, raccoglitori, file A4, penne, portafogli, chiavi, ombrelli, bollitori e altre necessità quotidiane.

La borsa è realizzata in tessuto jacquard Oxford impermeabile, resistente all’abrasione, antigraffio e traspirante. La trama del tessuto è morbida e delicata e, in più, con l’ultima cerniera a due vie impermeabile e antideflagrante di alta qualità puoi proteggere i tuoi bagagli anche se piove improvvisamente.

Inoltre ha una porta di ricarica USB esterna, un jack per cuffie e un cavo di ricarica interno: per caricare il tuo cellulare, iPad o altri dispositivi, basterà semplicemente collegare la porta USB alla power bank interna.

Per finire il design ergonomico, la tracolla a forma di S regolabile e l’impugnatura morbida e robusta assicurano un uso confortevole a lungo termine. In più gli spallacci e la schiena sono realizzati con una spugna in mesh 3D traspirante che assorbe e distribuisce rapidamente umidità e sudore.

Oggi lo Zaino per computer portatile Vodlbov è disponibile a soli 40 euro con un super sconto del 32%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, hai pochissimo tempo a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.