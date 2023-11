Le CUFFIE soffici come le nuvole ma potenti come un tuono ora a soli 16 euro, che aspetti?

ZIHNIC ha ideato delle Cuffie Bluetooth Over-Ear, ideali anche per un uso prolungato, essendo morbidissime e molto leggere. Puoi riprodurre musica o qualsiasi altro audio da tanti tipi di devise. Offrono anche l’opzione anti-rumore. Molto bello poi il colore oro rosa, grazie al quale potrai indossarle anche quando esci conferendoti un tocco cool. Oggi le paghi solo 16,31 euro, grazie alla combo sconto del 20% + coupon del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

ZIHNIC Cuffie Bluetooth: le caratteristiche tecniche

Le Zihnic sono cuffie bluetooth stereo ad alta definizione, con software appositamente sviluppato e tecnologia di riduzione del rumore. Il paraorecchie imita la consistenza della pelle umana, garantendo un comfort duraturo. Sono pieghevoli ed elastici, il che consente di trovare la perfetta vestibilità senza vincoli e un’eccellente durata. Zihnic è la scelta migliore per viaggi, sport e uso quotidiano da bambini, ragazzi e adulti. Pieghevoli, puoi riporle facilmente e portarle ovunque.

Costruito per fornire una connessione Bluetooth rapida e stabile. Basta far scorrere il pulsante on/off e le cuffie saranno pronte per l’accoppiamento. Le cuffie wireless sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth o 3,5 mm. È inoltre possibile ricevere chiamate e comunicare in vivavoce tramite la speciale tecnologia di riduzione del rumore. Le cuffie Zihnic sono compatibili con tutti i principali marchi di smartphone, tablet e pc.

Sono costruite con materiali estremamente piacevoli al tatto e offrono un look di alta qualità. I paraorecchie e le fasce in pelle super morbida in memory foam contribuiscono al massimo comfort indipendentemente da quanto tempo li utilizzi.Le cuffie Zihnic sono dotate anche di una custodia protettiva Premium. Batteria da 450 mAh, che consentono 14 ore di musica, 2,5 ore di ricarica veloce. Dopo 20 ore di riproduzione, è possibile collegare il cavo e continuare ad ascoltare ugualmente la musica.

Le ZIHNIC Cuffie Bluetooth Over-Ear oggi le paghi solo 16,31 euro, grazie alla combo sconto del 20% + coupon del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

