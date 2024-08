Zoom Enhance: ora è disponibile su Pixel 8 Pro

Qualche giorno fa annunciavamo la disponibilità di un’interessante funzione avanzata della nuova linea Pixel 9 chiamata Zoom Enhance. Questa nuova feature, presente in Google Foto, permette, come dice il nome di migliorare la qualità di immagini zoomate, visto che da sempre un’immagine zoomata ha praticamente grossi problemi a livello di dettaglio se non di generazione di vistosi artefatti. Tanto con uno zoom ottico, quanto (e soprattutto) con uno zoom digitale. Zoom Enhance funziona esattamente come si vede fare nei film di fantascienza, quando da una foto si zooma all’inverosimile svelando un dettaglio utile al protagonista, il tutto passando con un semplice click da un guazzabuglio di pixel fuori fuoco, ad un crop dettagliatissimo che rivela l’arma del delitto. Ovviamente Zoom Enhance non fa miracoli come nei film, ma riesce senza dubbio a migliorare immagini problematiche.

Una volta disponibile, modificando un’immagine in Google Foto e andando alla scheda Strumenti, viene rivelata la nuova funzionalità Zoom Enhance insieme a Gomma Magica, Sfocatura/Elimina Sfocatura etc etc. Una volta scelto cosa migliorare è possibile provare a ritagliare aree diverse per vedere i diversi dettagli generati e tenendo premuto l’area oggetto di Zoom Enhance si può confrontare il miglioramento con la foto originale.

Il processo di miglioramento viene effettuato in tempo reale sul dispositivo, con tanto di animazione che “mostra” l’enhance in progess proprio come in un film. I risultati sono spesso più che buoni, anche se Google stessa sottolinea che: “è nelle sue fasi iniziali e potrebbe generare risultati inaspettati o imprecisi”.

Un buon esempio delle potenzialità di questa feature è la foto in calce scattata nella sala affollatissima della Gioconda al Louvre mediante uno zoom ottico 5X. A sinistra lo scatto originale, a destra quello ottimizzato mediante Zoom Enhance.