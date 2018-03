Windows 8, ultimo giorno per l’upgrade a 14,99 euro

Luca Colantuoni,

Scade oggi il termine per poter effettuare l’aggiornamento a Windows 8, usufruendo dell’offerta riservata agli utenti Windows 7. Coloro che hanno acquistato, tra 2 giugno 2012 e il 31 gennaio 2013, un PC con Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional o Ultimate, devono registrarsi sul sito Windows Upgrade Offer per richiedere il codice promo che permette l’upgrade all’edizione Pro del nuovo sistema operativo, pagando solo 14,99 euro.

Gli utenti devono compilare un form inserendo i propri dati personali (nome, cognome, email e numero di telefono) e le informazioni sul PC (marca, modello, nome del rivenditore e data di acquisto). Microsoft invierà via email il numero seriale di Windows 8 Pro. Il messaggio di posta elettronica conterrà anche il link del sito dal quale scaricare il software. In alternativa, l’acquisto può essere perfezionato direttamente dal sito ufficiale. Il codice promo deve essere inserito durante il processo di ordinazione per ottenere Windows 8 Pro a prezzo scontato. Per consentire la convalida del PC, potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive, compreso il codice seriale di Windows 7.

La procedura di aggiornamento prevede innanzitutto la verifica dei requisiti di sistema, attraverso lo strumento Assistente aggiornamento Windows. Il PC deve integrare almeno un processore da 1 GHz con supporto per PAE, NX e SSE2, 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit) di RAM, 16 GB (32 bit) e 20 GB (64 bit) di spazio su disco e una scheda video DirectX 9 con driver WDDM. Se non vengono segnalati problemi con la configurazione hardware, è possibile scaricare e installare Windows 8 Pro. Per utilizzare al meglio le funzionalità del sistema operativo sono richiesti ulteriori requisiti, tra cui la risoluzione minima dello schermo (1366×768 pixel) per la modalità Snap View (due app Modern UI affiancate).

Da domani sarà possibile acquistare Windows 8 solo a prezzo pieno. L’upgrade a Windows 8 costerà 119,99 euro, mentre l’upgrade a Windows 8 Pro costerà 279,99 euro. L’aggiornamento da Windows 8 a Windows 8 Pro con Windows Media Center (Windows 8 Pro Pack) ha un costo di 159,99 euro, mentre per l’aggiunta di Windows Media Center a Windows 8 Pro occorre acquistare il Windows 8 Media Center Pack a 9,99 euro. Gli studenti possono ottenere l’upgrade a Windows 8 Pro a prezzo ridotto (59,99 euro).