CES 2017: Samsung Family Hub 2.0 per la cucina

Cristiano Ghidotti,

Ci sarà spazio anche per le tecnologie legate alla casa tra i padiglioni del Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove nei prossimi giorni i produttori mostreranno dispositivi e sistemi dedicati alle smart home. Samsung porterà alla fiera nuovi modelli appartenenti al catalogo della linea Family Hub 2.0, in particolare frigoriferi e piani cottura dotati di caratteristiche e funzionalità avanzate, oltre che connessi.

Partendo dalla prima categoria di elettrodomestici, quella dei frigoriferi, la serie comprende modelli a tre o quattro porte, dunque piuttosto grandi. Tutti sono dotati di un display da 21,5 pollici touchscreen che permette di compilare la lista della spesa, prendere appunti e molto altro: sono integrate anche applicazioni dedicate all’intrattenimento multimediale come Spotify e iHeartRadio, così da poter ascoltare musica in streaming, podcast o programmi radiofonici. Presenti inoltre videocamere interne che riconoscono i prodotti, la loro quantità e segnalano quando è il momento di acquistarli. Non sono stati rivelati i prezzi né i paesi in cui avverrà il lancio, ma di seguito è possibile osservarne in anteprima il design grazie alla galleria di immagini fornita da Samsung.

Galleria di immagini: Family Hub 2.0: i frigoriferi smart di Samsung

Passando ai piani cottura, quelli smart portati da Samsung al CES 2017 sono in grado di ottimizzare l’utilizzo dello spazio per preparare diverse pietanze in contemporanea, con un occhio di riguardo al risparmio energetico, considerando che si tratta di modelli elettrici e a induzione. Queste le parole di Byung-Sam Seo, presidente della divisione Home Appliances di Samsung Electronics.