Soundbar LG 2.1 300 watt: il prezzo crolla sempre di più! Nuova voce per la vostra TV!

LG Soundbar SQC2 rappresenta una scelta eccellente per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza audio più potente e spaziale per la propria televisione. Spesso, anche i modelli più avanzati di smart TV non sono in grado di offrire una qualità sonora di alto livello, ed è qui che entra in gioco una soundbar di qualità come LG Soundbar SQC2. Questa soundbar è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo ultra vantaggioso, con uno sconto del 40%, passando da 198 euro a soli 119 euro. Un risparmio di 79 euro, un vero e proprio MINIMO STORICO per LG Soundbar SQC2!

Una bomba di audio!

LG SQC2, con il suo design raffinato e minimalista, si integra perfettamente in ogni tipo di spazio, sia appesa alla parete che collocata su un mobile per la TV.

Dotata di tre speaker interni, il sistema audio (2.1) copre un vasto spettro di frequenze, dalle più basse e vibranti alle più alte e nitide. Tale ampiezza sonora assicura un’immersione totale in film, serie, videogiochi e musica, con suoni limpidi che si diffondono in tutto l’ambiente con grande spaziali. Il subwoofer, poi, è senza fili, eliminando la necessità di cavi in giro per la stanza. LG SQC2 offre anche varie modalità audio predefinite, per adattare il suono alle preferenze personali e alle diverse situazioni d’ascolto.

LG SQC2 può connettersi a dispositivi come smartphone o tablet attraverso il Bluetooth, cosa questa che rende questa soundbar decisamente versatile, perfetta non solo per ampliare la voce della TV ma anche per sentire la musica, cosa questa decisamente piacevole vista la spazialità sonora e i bassi belli profondi e presenti grazie al subwoofer wireless. Più in generale è dotata di ampia connettività.

