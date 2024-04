KitchenBoss Wifi Roner: si entra nel mondo della cottura Sous Vide col 30 PER CENTO DI SCONTO

KitchenBoss Wifi Sous Vide Roner è un dispositivo di cottura a bassa temperatura che permette di cucinare gli alimenti in modo uniforme e preciso, mantenendo intatti i sapori e le proprietà nutritive grazie al sotto vuoto. Il modello G330 protagonista di questa strepitosa offerta Amazon, è dotato di una potenza di 1100W e una capacità di 50 litri, con un range di temperatura che va dai 40 ai 90 gradi Celsius. Super sconto Amazon dicevamo, per un dispositivo super smart che sta rivoluzionando il modo di cucinare non solo casalingo, ma anche professionale: MENO 30%, col prezzo di listino che crolla da 180 euro a 126 euro! Super offerta da non perdere se anche voi volete entrare nell’innovativo mondo della cucina sous vide, sotto vuoto e a bassa temperatura!

Sous vide in super sconto!

Una delle principali caratteristiche di KitchenBoss Wifi Sous Vide Roner è la sua capacità di mantenere una temperatura costante e precisa durante tutto il processo di cottura sous vide. Questo garantisce che gli alimenti siano cotti in modo uniforme, preservando il sapore, la consistenza e la tenerezza degli ingredienti. Inoltre, il controllo preciso della temperatura consente di evitare il rischio di sovra-cottura e di ottenere risultati perfetti ogni volta.

KitchenBoss Wifi Sous Vide Roner è dotato di una potente pompa ad acqua che assicura una circolazione costante e uniforme, garantendo che gli alimenti siano immersi in un bagno termico omogeneo per una cottura perfetta. Questo sistema di riscaldamento efficiente consente inoltre di risparmiare energia, riducendo i costi operativi nell’uso quotidiano.

KitchenBoss Wifi Sous Vide Roner è super smart: grazie alla connessione Wi-Fi, è possibile controllare il Roner da qualsiasi luogo, per preparare i pasti in anticipo o di monitorare la cottura da distante. La app permette di impostare facilmente la temperatura desiderata e il tempo di cottura, nonché di ricevere notifiche in tempo reale sull’avanzamento del processo.

Comodo, affidabile, super smart e facile da pulire! Con KitchenBoss Wifi Sous Vide Roner si entra nel mondo del sous vide alla grande e anche con un super sconto Amazon MENO 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.