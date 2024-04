ASPIRA e LAVA i pavimenti alla PERFEZIONE: il robot Lefant M1 crolla a 179€

Amazon ha in serbo per te l’occasione che stavi aspettando da così tanto tempo per mettere finalmente da parte la vecchia aspirapolvere con il filo: il robot multifunzione Lefant M1 è attualmente in vendita a un prezzo niente male.

Molto apprezzato da un gran numero di utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo e il completo supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant, il robot multifunzione di Lefant può essere tuo ad appena 179€ con lo sconto immediato del 7%.

Prezzo super conveniente su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M1

Lefant M1, come dicevamo, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista. La batteria da 4000 mAh ti assicura una grandissima autonomia, mentre il motore da 4000Pa aspira senza problemi la polvere, le briciole, i capelli e anche i peli dei tuoi animali domestici; inoltre, grazie al piccolo serbatoio d’acqua incluso, lava anche i pavimenti in una sola passata.

Perfettamente autonomo in tutte le sue funzioni, Lefant M1 sfrutta la tecnologia LiDAR per muoversi liberamente per tutta casa evitando anche eventuali ostacoli lunghi il percorso; inoltre, grazie all’app mobile per iOS e Android, puoi anche impostare le varie modalità di pulizia secondo le tue necessità.

Non capita tutti i giorni trovare un’occasione Amazon di questo livello per il robot aspirapolvere multifunzione a marchio Lefant; sfrutta immediatamente lo sconto del 7% e i servizi Prime per riceverlo a casa già domani, senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.